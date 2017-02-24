Конте: Расстроен из-за увольнения Раньери, позвоню ему

«Очень жаль, что Клаудио уволен. Меня это расстроило как его друга и как тренера. Он мой друг и очень хороший человек, а также очень хороший тренер. Всего 6 месяцев назад он с клубом победил в АПЛ. Он осуществил мечту и помог команде выиграть трофей.



Без сомнения, позвоню ему, но сейчас лучше подождать. Я понимаю сложившуюся ситуацию и его разочарование. Вполне естественно, что после случившегося я должен поговорить с ним и выразить поддержку, потому что это очень серьёзное решение», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».



Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл команду к первой в истории победе в чемпионате Англии. В этом сезоне после 25 туров АПЛ «лисы» идут на 17-м месте в таблице.