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24 февраля 2017, 22:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте: Расстроен из-за увольнения Раньери, позвоню ему

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал увольнение с поста наставника «Лестер Сити» соотечественника — Клаудио Раньери.

«Очень жаль, что Клаудио уволен. Меня это расстроило как его друга и как тренера. Он мой друг и очень хороший человек, а также очень хороший тренер. Всего 6 месяцев назад он с клубом победил в АПЛ. Он осуществил мечту и помог команде выиграть трофей.

Без сомнения, позвоню ему, но сейчас лучше подождать. Я понимаю сложившуюся ситуацию и его разочарование. Вполне естественно, что после случившегося я должен поговорить с ним и выразить поддержку, потому что это очень серьёзное решение», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл команду к первой в истории победе в чемпионате Англии. В этом сезоне после 25 туров АПЛ «лисы» идут на 17-м месте в таблице.

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