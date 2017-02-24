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24 февраля 2017, 21:16 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» подписал украинского защитника

Павлодарский «Иртыш» заключил контракт с украинским защитником Евгением Ткачуком.

Павлодарский Иртыш заключил контракт с украинским защитником Евгением <span class=error>Ткачуком</span>. Увеличить
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Срок соглашения игрока с павлодарским клубом составляет один год.

Последним местом работы 25-летнего футболиста был украинский клуб «Заря». Также в послужном списке Ткачука значатся такие команды, как донецкий «Шахтёр» и полтавская «Ворскла».

Досье: Евгений Олегович Ткачук.

Дата рождения: 27 июня 1991
Амплуа: защитник
Гражданство: Украина
Рост: 192 см.
Вес: 81 кг.

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