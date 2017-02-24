«Иртыш» подписал украинского защитника

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Срок соглашения игрока с павлодарским клубом составляет один год.



Последним местом работы 25-летнего футболиста был украинский клуб «Заря». Также в послужном списке Ткачука значатся такие команды, как донецкий «Шахтёр» и полтавская «Ворскла».



Досье: Евгений Олегович Ткачук.



Дата рождения: 27 июня 1991

Амплуа: защитник

Гражданство: Украина

Рост: 192 см.

Вес: 81 кг.