«Иртыш» подписал украинского защитника
Павлодарский «Иртыш» заключил контракт с украинским защитником Евгением Ткачуком.
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Срок соглашения игрока с павлодарским клубом составляет один год.
Последним местом работы 25-летнего футболиста был украинский клуб «Заря». Также в послужном списке Ткачука значатся такие команды, как донецкий «Шахтёр» и полтавская «Ворскла».
Досье: Евгений Олегович Ткачук.
Дата рождения: 27 июня 1991
Амплуа: защитник
Гражданство: Украина
Рост: 192 см.
Вес: 81 кг.
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