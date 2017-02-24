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24 февраля 2017, 20:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

У «Днепра» есть 90 дней, чтобы выплатить долг Рамосу и избежать перевода в первую лигу

«Днепр» получил последний шанс сохранить место в украинской премьер-лиге.

Днепр получил последний шанс сохранить место в украинской <nobr>премьер-лиге.</nobr> Увеличить
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Как сообщает vgorode.ua, клубу предоставлено 90 дней, чтобы выплатить долг перед бывшим главным тренером Хуанде Рамосом. Если задолженность не будет погашена, команда следущий сезон начнет рангом ниже. «Днепр» уже лишился 12 очков в сезоне из-за долгов. Ранее клуб обязывали выплатить причитающуюся Рамосу сумму до 18 января, но это не было сделано.

В текущем сезоне «Днепр» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Ниже — только «Карпаты», с которых также были сняты очки (шесть).

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