У «Днепра» есть 90 дней, чтобы выплатить долг Рамосу и избежать перевода в первую лигу
«Днепр» получил последний шанс сохранить место в украинской
премьер-лиге.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает vgorode.ua, клубу предоставлено 90 дней, чтобы выплатить долг перед бывшим главным тренером Хуанде Рамосом. Если задолженность не будет погашена, команда следущий сезон начнет рангом ниже. «Днепр» уже лишился 12 очков в сезоне
В текущем сезоне «Днепр» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Ниже — только «Карпаты», с которых также были сняты очки (шесть).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter