Эшли Янг отказал китайскому клубу, предлагавшему € 12 млн в год

По информации источника, стороны вели переговоры, однако футболиста не устроил предложенный китайцами контракт. «Шаньдун Лунэн» был готов платить англичанину € 12 млн в год. Впрочем, велика вероятность, что Янг уйдёт из «МЮ» по окончании сезона.



В текущем розыгрыше Премьер-лиги хавбек провёл пять матчей, но не отметился результативными действиями.