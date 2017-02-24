Эшли Янг отказал китайскому клубу, предлагавшему € 12 млн в год
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, интерес к которому проявлял китайский клуб «Шаньдун Лунэн», предпочёл остаться в Англии, сообщает Mirror.
По информации источника, стороны вели переговоры, однако футболиста не устроил предложенный китайцами контракт. «Шаньдун Лунэн» был готов платить англичанину € 12 млн в год. Впрочем, велика вероятность, что Янг уйдёт из «МЮ» по окончании сезона.
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