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24 февраля 2017, 20:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эшли Янг отказал китайскому клубу, предлагавшему € 12 млн в год

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, интерес к которому проявлял китайский клуб «Шаньдун Лунэн», предпочёл остаться в Англии, сообщает Mirror.

По информации источника, стороны вели переговоры, однако футболиста не устроил предложенный китайцами контракт. «Шаньдун Лунэн» был готов платить англичанину € 12 млн в год. Впрочем, велика вероятность, что Янг уйдёт из «МЮ» по окончании сезона.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги хавбек провёл пять матчей, но не отметился результативными действиями.

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