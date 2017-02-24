24 февраля, пятница

22.45. ЛАС-ПАЛЬМАС — РЕАЛ СОСЬЕДАД.

Островитяне в последних трех турах не набрали ни одного очка, а «Реал Сосьедад» неделю назад сенсационно проиграл дома прямому конкуренту — «Вильярреалу». От двух атакующих по стилю команд логично ждать результативной игры на встречных курсах. Оборона «Лас-Пальмаса» ослаблена травмой защитника Хави Кастельяно — он выбыл из строя примерно на месяц.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,64 Н — 3,37 П2 — 2,68.

25 февраля, суббота

15.00. АЛАВЕС — ВАЛЕНСИЯ.

Для «Валенсии» это будет третий матч за семь дней — слишком жесткий календарь. Оба предыдущих матча валенсийцы выиграли — у «Атлетика» и мадридского «Реала». Но «Алавес» славится эффективностью своей игры вторым номером. Впрочем, на сей раз с завершением атак у басков могут возникнуть проблемы — нападающий Дейеверсон пропускает тур из-за уже десятой желтой карточки.

Прогноз «СЭ» — 0:0. Коэффициенты Winline: П1 — 2,66 Н — 3,09 П2 — 2,85.

18.15. БЕТИС — СЕВИЛЬЯ.

Севильское дерби дает команде Хорхе Сампаоли шанс расквитаться с фортуной за неудачный счет в матче с «Лестером». Севильцы заслуживали тогда куда более убедительного счета, чем итоговый 2:1. «Бетис» же не забивал в ворота «Севильи» в семи последних дерби. Шесть из них «огурцы» проиграли. Потерь в составе на сей раз больше у «Бетиса», а самая важная из них — травма Хоакина.

Прогноз «СЭ» — 1:3. Коэффициенты Winline: П1 — 3,65 Н — 3,49 П2 — 2,04.

20.30. ЛЕГАНЕС — ДЕПОРТИВО.

Безвыигрышные серии обеих этих команд затянулись до неприличия. «Депортиво» не побеждал с декабря, а «Леганес» — с ноября. В очной игре лучшими шансы на успех кажутся у «Леганеса». Команда из пригорода Мадрида уже выигрывала у «Депора» в этом сезоне в матче первого круга, а теперь на стороне «Леганеса» будет преимущество своего поля. Но вполне вероятным исходом игры выглядит и ничья, которая продлила бы обе безвыигрышные серии.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,44 Н — 3,10 П2 — 3,16.

22.45. ЭЙБАР — МАЛАГА.

«Эйбар» в этом сезоне намного убедительнее «Малаги» по игре, и на своем поле «оружейники» выглядят явными фаворитами встречи. Тем более, что у «Малаги» масса травм и две дисквалификации — у Камачо и Хосе Родригеса. Также не сыграет из-за перебора желтых карточек опорник «Эйбара» Фран Рико.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,02 Н — 3,42 П2 — 3,80.

26 февраля, воскресенье

14.00. ЭСПАНЬОЛ — ОСАСУНА.

Застрявшая на последнем месте «Осасуна» помногу пропускает в выездных матчах, так что едва ли у «Эспаньола» возникну проблемы с добыванием трех очков. «Попугаи» совсем недавно выиграли три матча подряд, но с тех пор потерпели два поражения от команд принципиально иного уровня — «Реал Сосьедад» и «Реала». Теперь каталонцам пора возвращаться на победный путь, несмотря на дисквалификацию Папе Диопа.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,65 Н — 3,84 П2 — 5,49.

18.15. АТЛЕТИКО — БАРСЕЛОНА.

Предпоследний визит «Барселоны» на «Висенте Кальдерон». Последним официальным матчем на мадридской арене станет майский финал Кубка Испании между сине-гранатовыми и «Алавесом», а пока каталонцы встретятся с хозяевами стадиона. У «Атлетико» было на несколько дней меньше на подготовку к игре — «индейцы» играли на этой неделе в Лиге чемпионов, а вдобавок у мадридцев проблемы в обороне — травмы у Година и Хуанфрана, долгое отсутствие игровой практики у Облака. У «Барсы» же возвращаются в основную обойму Пике и Бускетс, которым дали отдохнуть перед визитом в гости к «Атлетико», а также Жорди Альба и Иньеста, которые в прошлом туре против «Леганеса» вышли на замены лишь в самой концовке игры. После двух подряд провальных по качеству матчей у «Барселоны» было достаточно времени, чтобы собраться, а поражение «Реала» от «Валенсии» должно добавить футболистам веры в то, что чемпионский титул еще не упущен.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 2,98 Н -3,33 П2 — 2,41.

20.30. АТЛЕТИК — ГРАНАДА.

«Атлетик» поверг в шок своих болельщиков вылетом из Лиги Европы уже в 1/16 финала из кипрского АПОЭЛ. После оглушительного провала на Кипре логично предположить, что «Атлетик» может уготовить для «Гранады» роль громоотвода. Однако у басков не сыграют оба лидера атаки — Рауль Гарсия перебрал желтых карточек, а Адурис травмирован. У «Гранады» тоже есть потеря в нападении — на две-три недели выбыл из строя украинский форвард Кравец, автор пяти голов в текущем чемпионате.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,47 Н — 4,44 П2 — 6,94.

20.30. СПОРТИНГ — СЕЛЬТА.

«Сельта» осталась единственным испанским представителем в Лиге Европы, причем в четверг галисийцам пришлось аж 120 минут месить грязь на харьковском стадионе в матче с «Шахтером», перешедшим в дополнительное время. На новую игру сил может и не хватить. Между тем «Спортинг» хорошо выступает на своем поле и предельно мотивирован — перед астурийцам открылись перспективы покидания зоны вылета.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,93 Н — 3,32 П2 — 2,45.

22.45. ВИЛЬЯРРЕАЛ — РЕАЛ.

Сенсационное поражение «Реала» от «Валенсии» заставляет команду Зинедина Зидана быть предельно мобилизованной на встречу с еще одним неуступчивым соперником из того же региона. «Вильярреал» пропустил за 23 тура лишь 15 мячей — меньше всех. Хотя на небезгрешность обороны «подводников» прозрачно намекнула «Рома», выигравшая полторы недели назад в Вильярреале со счетом 4:0. У «Реала» нет существенных потерь, а Бэйл в этой игре имеет хорошие шансы вернуться в стартовый состав. Так что защитникам «Вильярреала» придется хорошо поработать, чтобы попытаться остановить «Королевский клуб» в его погоне за чемпионским титулом.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 4,86 Н — 3,95 П2 — 1,69.