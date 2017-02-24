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24 февраля 2017, 20:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лондонский «Арсенал» получил прибыль по итогам второго полугодия 2016 года

Лондонский «Арсенал» опубликовал финансовый отчёт за последнее полугодие, согласно которому прибыль клуба до вычета налогов составила около € 15 млн.

Оборот «канониров» возрос со € 185 млн за аналогичный период 2015 года до € 225 млн во второй половине 2016-го. Положительные финансовые показатели клуба довольно удивительны, поскольку лондонцы потратили более € 100 млн на укрепление состава команды во время летнего трансферного окна.

На текущий момент «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арсена Венгера имеют призрачные шансы выйти в ¼ финала Лиги чемпионов, поскольку проиграли «Баварии» в первом матче с разгромным счётом — 1:5.

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