«Ордабасы» проиграл чемпиону Беларуси

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Состав «Ордабасы»:

1-й тайм: Бойченко, Толебек, Абдулин, Мухтаров, Адырбеков, Ковальчук, Смаков, Тунгышбаев, Нургалиев, Бочаров, Нусербаев (Марцваладзе 40);

2-й тайм: Бойченко, Толебек (Турсынбай 75), Абдулин, Мухтаров (Рендулич 58), Ерланов, Бейсенов, Ковальчук (Аширбеков 58), Гогуа, Гейнрих, Жумаханов, Марцваладзе.



Счет открыл воспитанник карагандинского «Шахтера», а ныне белорус Михаил Гордейчук, затем увеличил разрыв Виталий Родионов, сократил его Танат Нусербаев, на этом первый тайм был завершен. Во втором БАТЭ забил еще один гол усилиями Мирко Иванича. 3:1 — победа БАТЭ.