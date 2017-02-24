«Ордабасы» проиграл чемпиону Беларуси
«Ордабасы» на сборе в Анталье провел товарищеский матч с борисовским БАТЭ, сообщает Sports.kz со ссылкой на
пресс-службу шымкентцев.
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Состав «Ордабасы»:
1-й тайм: Бойченко, Толебек, Абдулин, Мухтаров, Адырбеков, Ковальчук, Смаков, Тунгышбаев, Нургалиев, Бочаров, Нусербаев (Марцваладзе 40);
2-й тайм: Бойченко, Толебек (Турсынбай 75), Абдулин, Мухтаров (Рендулич 58), Ерланов, Бейсенов, Ковальчук (Аширбеков 58), Гогуа, Гейнрих, Жумаханов, Марцваладзе.
Счет открыл воспитанник карагандинского «Шахтера», а ныне белорус Михаил Гордейчук, затем увеличил разрыв Виталий Родионов, сократил его Танат Нусербаев, на этом первый тайм был завершен. Во втором БАТЭ забил еще один гол усилиями Мирко Иванича. 3:1 — победа БАТЭ.
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