На стадионе «Маракана» спустя месяц возобновили подачу электричества
На бразильском стадионе «Маракана» была восстановлена подача электричества, сообщает Inside the Games.
По информации источника, это произошло после того, как руководство арены заплатило € 400 тыс. долга за электроэнергию. Сообщается, что для полного погашения задолженности владельцам стадиона необходимо выплатить ещё € 554 тыс.
Месяц назад появилась информация, что «Маракана» была полностью обесточена в связи с неуплатой долгов за электроэнергию. Счета за электричество не оплачивались с октября 2016 года. Ранее сообщалось, что арена в
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