На стадионе «Маракана» спустя месяц возобновили подачу электричества

По информации источника, это произошло после того, как руководство арены заплатило € 400 тыс. долга за электроэнергию. Сообщается, что для полного погашения задолженности владельцам стадиона необходимо выплатить ещё € 554 тыс.



Месяц назад появилась информация, что «Маракана» была полностью обесточена в связи с неуплатой долгов за электроэнергию. Счета за электричество не оплачивались с октября 2016 года. Ранее сообщалось, что арена в Рио-де-Жанейро была заброшена из-за отказа управляющей компании брать на себя расходы по содержанию стадиона.