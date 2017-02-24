Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28884641/
24 февраля 2017, 19:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

На стадионе «Маракана» спустя месяц возобновили подачу электричества

На бразильском стадионе «Маракана» была восстановлена подача электричества, сообщает Inside the Games.

По информации источника, это произошло после того, как руководство арены заплатило € 400 тыс. долга за электроэнергию. Сообщается, что для полного погашения задолженности владельцам стадиона необходимо выплатить ещё € 554 тыс.

Месяц назад появилась информация, что «Маракана» была полностью обесточена в связи с неуплатой долгов за электроэнергию. Счета за электричество не оплачивались с октября 2016 года. Ранее сообщалось, что арена в Рио-де-Жанейро была заброшена из-за отказа управляющей компании брать на себя расходы по содержанию стадиона.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»