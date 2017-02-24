«Шальке-04» лишился Налдо до конца сезона

«Очень обидная новость. Нам придётся поломать голову над тем, кто будет играть вместо Налдо в оставшейся части сезона. Возможно, из-за этой травмы мы сменим тактику», — приводит слова Вайнцирля Eurosport.



В текущем сезоне чемпионата Германии опытный защитник провёл 18 матчей, отметившись 1 голом. Бразилец перешёл в «Шальке» летом прошлого года на правах свободного агента.