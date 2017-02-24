«Окжетпес» в упорной борьбе уступил «Оренбургу»

Матч прошел на поле спорткомплекса отеля «Глория». Обслуживала встречу бригада арбитров из Литвы.

Россияне начали с места в карьер, и первые десять минут заметно доминировали на поле, что уже на 5-й минуте вылилось в гол в ворота кокшетаусцев. Отличился Андрей Малых.



После этого игра выровнялась, и уже синегорцы имели неплохие шансы сравнять счет, и даже выйти вперед. В середине тайма Александр Чижов замыкал передачу с углового — показалось, что голкипер «Оренбурга» выбил мяч уже из-за линии ворот, но арбитр показал, что гола не было. А уже ближе к перерыву великолепный шанс имел подключившийся к атаке Нейн, но удар Джозефа головой с линии вратарской каким-то чудом парировал голкипер россиян.



Второй тайм прошел уже с преимуществом «Окжетпеса». Неплохой момент имел Тимур Досмагамбетов, но мяч после его удара пролетел выше ворот. Затем уже Цветан Генков после подачи Досмагамбетова бил в створ ворот, но Михаил Кержаков вновь блеснул мастерством, в прыжке переправив мяч на угловой.



В середине тайма «Оренбург» вновь предпринял попытки вернуть преимущество, и даже организовал пару довольно опасных атак, в одной из которых пришлось уже вступать в игру голкиперу синегорцев — Саша Стаменкович самоотверженно отправился «в полет», сняв мяч буквально с ноги Благо Георгиева. Именно болгарский форвард и увеличил преимущество в счете своей команды, реализовав пенальти во второй половине второго тайма.



второго забитого гола оренбуржцы больше внимания стали уделять сохранности своих ворот, действуя на контратаках. Синегорцы попытались воспользоваться ситуацией и чаще шли к владениям Кержакова. Досмагамбетов неплохо исполнил стандарт, но голкипер «Оренбурга» оказался на месте.



Матч закончился победой представителя РФПЛ — 2:0. Но надоотметить, что, в отличие от предыдущего матча с «Чайкой», «Окжетпес» выглядел гораздо слаженней и боеспособней. Следующий свой контрольный матч синегорцы запланировали на 26-е февраля. Соперник — «Томь», еще один представитель российского элитного дивизиона.