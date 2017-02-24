Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28884234/
24 февраля 2017, 19:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» договорился о переходе 17-летнего игрока «Сан-Паулу»

«Реал» достиг договорённости с «Сан-Паулу» о трансфере полузащитника бразильского клуба Аугусто Галвана, утверждает Globo Esporte.

«Сливочные» заплатят за талантливого игрока всего € 1 млн, поскольку его контракт истекает уже в марте. Ещё € 2 млн «Сан-Паулу» может получить в случае выполнения прописанных в контракте условий. В частности, «Реал» будет обязан перечислить определённую сумму, если Галван сможет пробиться во взрослую команду клуба.

Интерес к Галвану проявляли и другие европейские клубы, однако футболист принял решение подписать договор именно с мадридцами. Сделка будет завершена, когда Аугусто исполнится 18 лет.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»