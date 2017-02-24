«Реал» договорился о переходе 17-летнего игрока «Сан-Паулу»

«Сливочные» заплатят за талантливого игрока всего € 1 млн, поскольку его контракт истекает уже в марте. Ещё € 2 млн «Сан-Паулу» может получить в случае выполнения прописанных в контракте условий. В частности, «Реал» будет обязан перечислить определённую сумму, если Галван сможет пробиться во взрослую команду клуба.



Интерес к Галвану проявляли и другие европейские клубы, однако футболист принял решение подписать договор именно с мадридцами. Сделка будет завершена, когда Аугусто исполнится 18 лет.