Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28884229/
24 февраля 2017, 19:13 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Жумаскалиев — игрок «Иртыша»

Павлодарский «Иртыш» подписал контракт с казахстанским полузащитником Нурболом Жумаскалиевым.

Павлодарский Иртыш подписал контракт с казахстанским полузащитником <span class=error>Нурболом</span> Жумаскалиевым. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт с 35-летним футболистом заключен на один год.

Нурбол Жумаскалиев в чемпионатах Казахстана выступает с 1998 года. Играл за такие команды, как «Нарын», «Жетысу», «Локомотив» (Астана) и «Тобол».

Достижения:.

— Лучший футболист Казахстана (по версии ФФК): 2005, 2010
— Лучший футболист Казахстана (по версии журнала Goаl): 2003, 2010
— Лучший полузащитник Казахстана: 2001, 2003, 2004, 2005
— Чемпион Казахстана: 2010
— Серебряный призёр Вице-чемпион Казахстана: 2003, 2005, 2007, 2008
— Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2002, 2004, 2006.
— Обладатель Кубка Казахстана: 2007.
— Обладатель Кубка Интертото: 2007
— Обладатель Суперкубка Казахстана: 2011.

Рекордсмен чемпионатов Казахстана по сыгранным матчам и забитым голам. В его активе 166 забитых мячей в 496 матчах.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 февраля

Том Леффлер: «Никто бы не поставил на кон свой гонорар в бою с Головкиным»

Советник Джейкобса рассказал о неуважении команды Головкина

Де Ла Хойя назвал условие, при котором Альварес не подерется с Головкиным