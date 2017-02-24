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Контракт с 35-летним футболистом заключен на один год.



Нурбол Жумаскалиев в чемпионатах Казахстана выступает с 1998 года. Играл за такие команды, как «Нарын», «Жетысу», «Локомотив» (Астана) и «Тобол».



Достижения:.



— Лучший футболист Казахстана (по версии ФФК): 2005, 2010

— Лучший футболист Казахстана (по версии журнала Goаl): 2003, 2010

— Лучший полузащитник Казахстана: 2001, 2003, 2004, 2005

— Чемпион Казахстана: 2010

— Серебряный призёр Вице-чемпион Казахстана: 2003, 2005, 2007, 2008

— Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2002, 2004, 2006.

— Обладатель Кубка Казахстана: 2007.

— Обладатель Кубка Интертото: 2007

— Обладатель Суперкубка Казахстана: 2011.



Рекордсмен чемпионатов Казахстана по сыгранным матчам и забитым голам. В его активе 166 забитых мячей в 496 матчах.