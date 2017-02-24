Жумаскалиев — игрок «Иртыша»
Павлодарский «Иртыш» подписал контракт с казахстанским полузащитником Нурболом Жумаскалиевым.
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Контракт с 35-летним футболистом заключен на один год.
Нурбол Жумаскалиев в чемпионатах Казахстана выступает с 1998 года. Играл за такие команды, как «Нарын», «Жетысу», «Локомотив» (Астана) и «Тобол».
Достижения:.
— Лучший футболист Казахстана (по версии ФФК): 2005, 2010
— Лучший футболист Казахстана (по версии журнала Goаl): 2003, 2010
— Лучший полузащитник Казахстана: 2001, 2003, 2004, 2005
— Чемпион Казахстана: 2010
— Серебряный призёр
— Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2002, 2004, 2006.
— Обладатель Кубка Казахстана: 2007.
— Обладатель Кубка Интертото: 2007
— Обладатель Суперкубка Казахстана: 2011.
Рекордсмен чемпионатов Казахстана по сыгранным матчам и забитым голам. В его активе 166 забитых мячей в 496 матчах.
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