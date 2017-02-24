«Шахтер» минимально одолел «Сибирь»
Карагандинский «Шахтер» на УТС в Турции встретился с клубом ФНЛ России новосибирской «Сибирью», пишет Sports.kz.
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Стартовый состав «Шахтера»: Шацкий, Тарасов, Кадио, Пикалкин, Мангуткин, Скорых, Станоевич, Зошак, Сзоке, Стоянович, Тажимбетов.
Казахстанскому клубу удался быстрый гол, с передачи Ильнура Мангуткина ударом головой счет открыл Дауренбек Тажимбетов, шла 14-я минута поединка. Больше в этой встрече забить командам не удалось. 1:0 — победа «Шахтера».
Отметим, что после 24 игр «Сибирь» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ.
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