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24 февраля 2017, 19:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Шахтер» минимально одолел «Сибирь»

Карагандинский «Шахтер» на УТС в Турции встретился с клубом ФНЛ России новосибирской «Сибирью», пишет Sports.kz.

Карагандинский Шахтер на <span class=error>УТС</span> в Турции встретился с клубом <span class=error>ФНЛ</span> России новосибирской Сибирью пишет Sports.kz. Увеличить
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Стартовый состав «Шахтера»: Шацкий, Тарасов, Кадио, Пикалкин, Мангуткин, Скорых, Станоевич, Зошак, Сзоке, Стоянович, Тажимбетов.

Казахстанскому клубу удался быстрый гол, с передачи Ильнура Мангуткина ударом головой счет открыл Дауренбек Тажимбетов, шла 14-я минута поединка. Больше в этой встрече забить командам не удалось. 1:0 — победа «Шахтера».

Отметим, что после 24 игр «Сибирь» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ.

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