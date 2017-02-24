Манчини отказался от предложения возглавить «Лестер»
Роберто Манчини, который после отставки с поста главного тренера «Интера» летом прошлого года находится без работы, отказался возглавить «Лестер Сити».
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Накануне наставник «лис» Клаудио Раньери был отправлен в отставку и Роберто Манчини считался одним из главных кандидатов на работу с «Лестером».
Помимо итальянского специалиста руководство «лис» рассматривает кандидатуры Гуса Хиддинка и бывшего помощника Раньери Крэйга Шекспира.
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