Манчини отказался от предложения возглавить «Лестер»

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.



Накануне наставник «лис» Клаудио Раньери был отправлен в отставку и Роберто Манчини считался одним из главных кандидатов на работу с «Лестером».



Помимо итальянского специалиста руководство «лис» рассматривает кандидатуры Гуса Хиддинка и бывшего помощника Раньери Крэйга Шекспира.