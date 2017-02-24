Руководство «Барсы» еще не обсуждало будущее Луиса Энрике
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что руководство клуба еще не обсуждало будущее главного тренера Луиса Энрике.
Контракт специалиста истекает в конце нынешнего сезона, каталонцев он возглавляет с 2014 года.
— Мы работаем над продлением контракта Месси, о Луисе Энрике еще не говорили, — цитирует El Mundo Deportivo Бартомеу.
Соглашение Лионеля Месси с «Барсой» действует до лета 2018 года.
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