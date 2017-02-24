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24 февраля 2017, 17:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Шекспир: У Раньери не было проблем с игроками «Лестера»

Британский специалист Крэйг Шекспир, который до вчерашнего дня был помощником Клаудио Раньери на тренерском мостике «Лестер Сити», опроверг информацию о том, что у итальянского специалиста были проблемы с футболистами.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что игроки стали инициаторами отставки Раньери.

«У него не было проблем с игроками. Да, было много разочаровывающих результатов, но он не потерял доверия футболистов. Всё это лишь разговоры и спекуляции. Я всегда сожалел, если кто-то терял работу. Мои отношения с Раньери были прекрасными. Кандидаты на его место? Я не в курсе.

Вчера вечером мы разговаривали, он поблагодарил меня за поддержку. Это не был короткий диалог. Мы обменялись мнениями. Многое, что я сказал, останется между нами», — цитирует Шекспира BBC.

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