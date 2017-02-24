Шекспир: У Раньери не было проблем с игроками «Лестера»

Ранее в СМИ появилась новость о том, что игроки стали инициаторами отставки Раньери.



«У него не было проблем с игроками. Да, было много разочаровывающих результатов, но он не потерял доверия футболистов. Всё это лишь разговоры и спекуляции. Я всегда сожалел, если кто-то терял работу. Мои отношения с Раньери были прекрасными. Кандидаты на его место? Я не в курсе.



Вчера вечером мы разговаривали, он поблагодарил меня за поддержку. Это не был короткий диалог. Мы обменялись мнениями. Многое, что я сказал, останется между нами», — цитирует Шекспира BBC.