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24 февраля 2017, 17:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мхитарян не поможет «МЮ» в финале Кубка лиги с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что полузащитник команды Генрих Мхитарян пропустит финал Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», который состоится 26 февраля, сообщает пресс-служба манкунианцев.

В то же время, по словам португальского специалиста, полузащитник Майкл Кэррик и нападающий Уэйн Руни смогут принять участие в этой встрече.

Напомним, Мхитарян и Кэррик получили повреждения в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (1:0), а Руни пропустил эту игру из-за проблем с мышцами.

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