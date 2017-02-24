Мхитарян не поможет «МЮ» в финале Кубка лиги с «Саутгемптоном»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что полузащитник команды Генрих Мхитарян пропустит финал Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», который состоится 26 февраля, сообщает
пресс-служба манкунианцев.
В то же время, по словам португальского специалиста, полузащитник Майкл Кэррик и нападающий Уэйн Руни смогут принять участие в этой встрече.
Напомним, Мхитарян и Кэррик получили повреждения в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (1:0), а Руни пропустил эту игру
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