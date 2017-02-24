Мхитарян не поможет «МЮ» в финале Кубка лиги с «Саутгемптоном»

В то же время, по словам португальского специалиста, полузащитник Майкл Кэррик и нападающий Уэйн Руни смогут принять участие в этой встрече.



Напомним, Мхитарян и Кэррик получили повреждения в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (1:0), а Руни пропустил эту игру из-за проблем с мышцами.