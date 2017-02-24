Моуринью: Раньери заслуживает того, чтобы стадион «Лестера» назвали в его честь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал Клаудио Раньери, уволенного с должности наставника «Лестер Сити».
Португальский специалист пришёл на сегодняшнюю
«Это моя дань уважения тому, кто принёс в
Нечто подобное я пережил в “Челси”. Когда меня уволили в качестве чемпиона, я думал, что это очень негативная история. Но даже она не может сравниться с тем, что случилось с Клаудио», — цитируют Моуринью английские СМИ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter