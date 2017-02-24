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24 февраля 2017, 17:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью: Раньери заслуживает того, чтобы стадион «Лестера» назвали в его честь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал Клаудио Раньери, уволенного с должности наставника «Лестер Сити».

Португальский специалист пришёл на сегодняшнюю пресс-конференцию в футболке с инициалами Раньери.

«Это моя дань уважения тому, кто принёс в Премьер-лигу самую красивую историю. Он заслуживает того, чтобы стадион “Лестера” назвали в его честь.

Нечто подобное я пережил в “Челси”. Когда меня уволили в качестве чемпиона, я думал, что это очень негативная история. Но даже она не может сравниться с тем, что случилось с Клаудио», — цитируют Моуринью английские СМИ.

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