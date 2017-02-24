Клопп сравнил увольнение Раньери с Брекзитом и победой Трампа

«Было несколько странных решений помимо увольнения Раньери. Брекзит и Трамп», — цитирует Клоппа Squawka.



Руководство «лис» приняло решение расстаться со специалистом после поражения от «Севильи» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Сейчас «Лестер» занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, команда рискует вылететь в Чемпионшип.