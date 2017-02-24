Клопп сравнил увольнение Раньери с Брекзитом и победой Трампа
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил удивление решением руководства «Лестер Сити» уволить Клаудио Раньери с поста главного тренера.
«Было несколько странных решений помимо увольнения Раньери. Брекзит и Трамп», — цитирует Клоппа Squawka.
Руководство «лис» приняло решение расстаться со специалистом после поражения от «Севильи» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Сейчас «Лестер» занимает 17-е место в турнирной таблице
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