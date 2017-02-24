Слабость и обида. Почему экс-игрок «Астаны» Ренан Брессан ворошит прошлое

Своим высказыванием полузащитник дал понять об ошибочности своего выбора, обусловленного помыслами материального характера. Были бы нынешние мозги, как он отметил, ни за что не поехал бы в «Астану».

В столичный клуб футболист перебрался в начале 2014 года, хотя ранее подписал двухлетний контракт с «Актобе». Позже стороны по обоюдному согласию расторгли соглашение, после чего и состоялся его переход в «Астану».

В тот период обязанности главного тренера в «Астане» исполнял Григорий Бабаян (Станимир Стойлов пришел только летом 2014 года). При молодом тренере астанчане на старте сезона выдали беспроигрышную серию из семи матчей. Между тем, Брессану не находилось места в составе, в результате чего в летнее межсезонье после шести игр покинул столицу Казахстана.

Трудно сказать, как бы у него сложилась судьба под руководством Станимира Стойлова, но при Григории Бабаяне бразилец не заиграл. В любом случае, тренеры себе не враги, вряд ли бы хорошего игрока мариновали бы на лавке.

Впрочем, и после «Астаны» Брессан не заиграл на серьезном уровне. Правда, два неплохих сезона провел в «Риу Аве». В высшей лиге чемпионата Португалии отыграл 45 встреч, забил восемь мячей. Да, получил опыт игр против лучших португальских команд «Бенфики», «Порту», «Спортинга». Но «Риу Аве» — средний клуб, решающий локальные задачи без продвижения вперед.

Кстати, впоследствии Ренан «Риу Аве» сменил на АПОЭЛ, куда его еще звали до перехода в «Астану». Однако у киприотов пробыл недолго, после семи игр вернулся в Португалию, где сейчас выступает за «Шавиш». В эту команду он перешел в январе 2017 года и пока принял участие в шести матчах.

Серьезным достижением этой команды является попадание в финал Кубка Португалии-2009/2010. В высшей лиге провела 14 сезонов, в первой лиге — 12, во второй — 24.

Вот и получается, что Ренан Брессан в больших клубах не поиграл, не считая успешного этапа карьеры в БАТЭ (39 мячей в 91 матче) и приглашения в сборную Беларуси. На этом все футбольные подвиги полузащитника завершились. Тем не менее, своими высказываниями принизил уровень «Астаны» и чемпионата Казахстана, который будет посильнее белорусского.

Другое дело, что в столичном клубе до лампочки на обиды регрессирующего бразильца, в то время как без него трижды подряд выигрывали чемпионат страны, выходили в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы, оставив за бортом еврокубков БАТЭ в прошлом году. Как говорится, почувствуйте разницу, тем более что за пределами Беларуси Брессану не удавалось отмечаться ни личными, ни командными достижениями.

Добавим лишь, что для «Астаны» новый сезон стартует матчем с «Кайратом» за Суперкубок Казахстана 4 марта в Алматы.