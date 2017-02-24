Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28882779/
24 февраля 2017, 15:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лучший бомбардир «Ниццы» Плеа из-за травмы выбыл до конца сезона

Лучший бомбардир «Ниццы» Алассан Плеа выбыл из-за травмы до конца сезона, сообщается на сайте французского клуба.

23-летний футболист получил повреждение правого колена 12 февраля в матче 25-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (2:2). 20 февраля футболист перенёс операцию в Лионе.

В текущем сезоне Плеа является лучшим бомбардиром команды — в активе 23-летнего нападающего 11 голов в 25 матчах чемпионата. «Ницца» после 26 туров набрала 56 очков и занимает в турнирной таблице Лиги 1 третье место, уступая «ПСЖ» вторую строчку по дополнительным показателям.

Ницца
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»