Лучший бомбардир «Ниццы» Плеа из-за травмы выбыл до конца сезона
Лучший бомбардир «Ниццы» Алассан Плеа выбыл
из-за травмы до конца сезона, сообщается на сайте французского клуба.
23-летний футболист получил повреждение правого колена 12 февраля в матче 25-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (2:2). 20 февраля футболист перенёс операцию в Лионе.
В текущем сезоне Плеа является лучшим бомбардиром команды — в активе 23-летнего нападающего 11 голов в 25 матчах чемпионата. «Ницца» после 26 туров набрала 56 очков и занимает в турнирной таблице Лиги 1 третье место, уступая «ПСЖ» вторую строчку по дополнительным показателям.
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