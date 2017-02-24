Лучший бомбардир «Ниццы» Плеа из-за травмы выбыл до конца сезона

23-летний футболист получил повреждение правого колена 12 февраля в матче 25-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (2:2). 20 февраля футболист перенёс операцию в Лионе.



В текущем сезоне Плеа является лучшим бомбардиром команды — в активе 23-летнего нападающего 11 голов в 25 матчах чемпионата. «Ницца» после 26 туров набрала 56 очков и занимает в турнирной таблице Лиги 1 третье место, уступая «ПСЖ» вторую строчку по дополнительным показателям.