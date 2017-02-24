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24 февраля 2017, 15:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Аллегри: Ворота «Ювентуса» в матче с «Эмполи» будет защищать Нето

Голкипер «Ювентуса» Нето начнёт матч 26-го тура итальянской Серии А с «Эмполи» в стартовом составе.

Голкипер «Ювентуса» Нето начнёт матч 26-го тура итальянской Серии А с «Эмполи» в стартовом составе. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер туринцев Массимлиано Аллегри.

«Место в воротах займёт Нето Мурара. Будет готов сыграть Бонуччи. Нужно оценить состояние Игуаина, а вот Хедира, вероятно, завтра отдохнёт.

Нам предстоит сыграть против хорошо организованной команды, но “Ювентус” должен взять три очка. Подводные камни есть везде, важно выходить на поле полностью сконцентрированным», — цитирует Аллегри пресс-служба клуба.

Матч «Ювентус» — «Эмполи» состоится 25 февраля. Начало — в 22:45 мск.

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