Аллегри: Ворота «Ювентуса» в матче с «Эмполи» будет защищать Нето

Голкипер «Ювентуса» Нето начнёт матч 26-го тура итальянской Серии А с «Эмполи» в стартовом составе. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер туринцев Массимлиано Аллегри.



«Место в воротах займёт Нето Мурара. Будет готов сыграть Бонуччи. Нужно оценить состояние Игуаина, а вот Хедира, вероятно, завтра отдохнёт.



Нам предстоит сыграть против хорошо организованной команды, но “Ювентус” должен взять три очка. Подводные камни есть везде, важно выходить на поле полностью сконцентрированным», — цитирует Аллегри пресс-служба клуба.



Матч «Ювентус» — «Эмполи» состоится 25 февраля. Начало — в 22:45 мск.