Варан выбыл из строя сроком до шести недель

У футболиста сборной Франции диагностирована мышечная травма бедра правой ноги. Варан прошёл повторное обследование в больнице после того, как получил травму в выездном матче 16-го тура чемпионата Испании с «Валенсией». Подопечные Зидана потерпели поражение со счётом 1:2, а Варан был заменён в концовке второго тайма.



«Реал» в чемпионате Испании провёл 22 матча, а сам Варан принял участие в 18 играх, став автором 1 гола и 1 голевой передачи.