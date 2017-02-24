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24 февраля 2017, 15:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Варан выбыл из строя сроком до шести недель

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на защитника команды Рафаэля Варана в ближайшие 4−6 недель, сообщает AS.

У футболиста сборной Франции диагностирована мышечная травма бедра правой ноги. Варан прошёл повторное обследование в больнице после того, как получил травму в выездном матче 16-го тура чемпионата Испании с «Валенсией». Подопечные Зидана потерпели поражение со счётом 1:2, а Варан был заменён в концовке второго тайма.

«Реал» в чемпионате Испании провёл 22 матча, а сам Варан принял участие в 18 играх, став автором 1 гола и 1 голевой передачи.

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