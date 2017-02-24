Бонуччи сыграет с «Эмполи», несмотря на ссору с Аллегри

Ранее сообщалось, что наставник туринцев Массимилиано Аллегри поставил ультиматум руководству клуба, намекая на продажу игрока. Аллегри заявлял, что покинет команду, если Бонуччи не будет наказан за прерикания с ним.

Бонуччи спорил с тренером во время матча с «Палермо» (4:1), а после был оштрафован руководством за некорректное поведение. После этого инцидента игрок был отправлен смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (2:0) с трибун. Отметим, что это уже не первый конфликт Аллегри со своими игроками. Ранее форвард Пауло Дибала оказался недоволен своей ранней заменой и не пожал тренеру руку.