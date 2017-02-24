СМИ: Абрамович намерен продать часть акций ФК «Челси» китайским инвесторам
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский владелец английского «Челси» Роман Абрамович заинтересован в продаже части акций футбольного клуба китайской инвестиционной компании HNA Group. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Издание отмечает, что председатель клуба Брюс Бак уже провел два раунда переговоров с представителями компании. Речь идет о покупке у Абрамовича 20% акций клуба, сумма потенциальной сделки может составить около 240 млн. фунтов. По информации газеты, российский бизнесмен намерен пойти на этот шаг, чтобы пустить полученные от продажи средства на реконструкцию домашнего стадиона клуба «Стэмфорд Бридж», а также на усиление команды.
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн. фунтов у предпринимателя Кена Бейтса. После приобретения клуба Абрамовичем у «Челси» начался самый успешный период в истории, он четыре раза выиграл чемпионат Англии, пять — Кубок страны, три — Кубок лиги, два — Суперкубок страны. Также после покупки клуба российским миллиардером «Челси» впервые выиграл Лигу чемпионов, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
В текущем сезоне клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 60 очков после 25 встреч.
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