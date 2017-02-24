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24 февраля 2017, 13:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Стоичков: Луис Энрике не нуждается в наших советах

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков уверен, что наставник команды Луис Энрике справится со сложной ситуацией, в которой оказалась команда.

Речь, в частности, о выступлении в Лиге чемпионов: в первом матче 1/8 финала турнира каталонская команда на выезде потерпела болезненное поражение от «ПСЖ» со счётом 0:4.

«Мне нет необходимости беседовать с Луисом Энрике наедине. Я играл с ним и знаю его характер и менталитет победителя. Думаете, при победах ошибки не совершаются? Конечно совершаются. Это тренер, который глубоко анализирует игру. Луис Энрике не нуждается в наших советах. Дай бог, чтобы он остался у руля “Барселоны”. А если нет, то поблагодарим его за проделанную работу», — цитирует Стоичкова Mundo Deportivo.

Ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.

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