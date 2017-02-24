Стоичков: Луис Энрике не нуждается в наших советах

Речь, в частности, о выступлении в Лиге чемпионов: в первом матче 1/8 финала турнира каталонская команда на выезде потерпела болезненное поражение от «ПСЖ» со счётом 0:4.



«Мне нет необходимости беседовать с Луисом Энрике наедине. Я играл с ним и знаю его характер и менталитет победителя. Думаете, при победах ошибки не совершаются? Конечно совершаются. Это тренер, который глубоко анализирует игру. Луис Энрике не нуждается в наших советах. Дай бог, чтобы он остался у руля “Барселоны”. А если нет, то поблагодарим его за проделанную работу», — цитирует Стоичкова Mundo Deportivo.



Ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.