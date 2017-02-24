Дибала продлит контракт с «Ювентусом» до 2021 года

Как сообщает Football Italia, продление будет рассчитано до июня 2021 года с ежегодным окладом в размере € 7 млн «Ювентус» также собирается купить большую часть прав на изображение Дибалы.



Ранее сам Дибала рассказал, что в скором времени подпишет новый контракт с клубом. Его нынешнее соглашение рассчитано до 2020 года.