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24 февраля 2017, 12:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дибала продлит контракт с «Ювентусом» до 2021 года

Агент нападающего Пауло Дибалы прибыл в Италию для встречи с руководством «Ювентуса», чтобы согласовать новый контракт своего клиента. Отмечается, что стороны будут обсуждать детали соглашения, в котором будет отсутствовать пункт о выкупе.

Как сообщает Football Italia, продление будет рассчитано до июня 2021 года с ежегодным окладом в размере € 7 млн «Ювентус» также собирается купить большую часть прав на изображение Дибалы.

Ранее сам Дибала рассказал, что в скором времени подпишет новый контракт с клубом. Его нынешнее соглашение рассчитано до 2020 года.

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