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24 февраля 2017, 12:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хонда может продолжить карьеру в клубе МЛС «Сиэтл Саундерс»

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, ныне выступающий за «Милан», может продолжить карьеру в США. Как сообщает Tuttomercatoweb, японским футболистом интересуется команда МЛС «Сиэтл Саундерс».

Отмечается, что «Милан» не рассчитывает на Хонду, который в текущем сезоне имеет мало игровой практики. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Сандерленда», «Халл Сити» и «Лос-Анджелес Гэкэкси».

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 30-летний Хонда принял участие в пяти матчах, в общей сложности проведя на поле 96 минут. Японец за отведённое время не сумел отметиться результативными действиями.

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