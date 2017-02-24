Иско летом не сможет перейти в «Барселону» из-за условий контракта с «Реалом»

Согласно информации источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес включил в контракты игроков команды пункт о том, что они до завершения срока соглашения могут перейти в любой другой клуб за исключением «Барселоны». И если Иско обязательно захочет перейти в стан сине-гранатовых, то ему придётся подождать до лета 2018 года, когда он получит статус свободного агента.



Ранее Иско отметил, что летом может покинуть «Реал» в поисках большей игровой практики. В его услугах, помимо «Барселоны», заинтересованы и другие европейские гранды.



В текущем сезоне игрок в Примере провёл 17 матчей, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи, но в стартовом составе вышел лишь 11 раз.