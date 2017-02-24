Наставник «Вольфсбурга» Исмаэль может быть уволен после матча с «Вердером»

Согласно информации источника, многое будет зависеть от результата этой игры. Сам Исмаэль также понимает, что эта встреча может стать для него последней у руля «волков».



«Давление было с первых же дней, когда я возглавил «Вольфсбург», — сказал в связи с этим Исмаэль.



Исмаэль возглавил «Вольфсбург» по ходу нынешнего сезона, сменив Дитера Хеккинга. Последний покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов. В настоящее время команда с 22 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.



С «Вердером» «Вольфсбург» сыграет 24 февраля на своём поле.