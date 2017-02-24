Хиддинк может возглавить «Лестер»
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возглавить «Лестер», утверждает The Telegraph.
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70-летний голландский специалист рассматривается руководством английского клуба в качестве замены Клаудио Раньери, который был отправлен в отставку на этой неделе. Также в
На данный момент «Лестер» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Также «лисы» проиграли «Севилье» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).
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