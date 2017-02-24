Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28880510/
24 февраля 2017, 11:50 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хиддинк может возглавить «Лестер»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возглавить «Лестер», утверждает The Telegraph.

Бывший главный тренер сборной России <span class=error>Гус</span> Хиддинк может возглавить <span class=error>Лестер</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

70-летний голландский специалист рассматривается руководством английского клуба в качестве замены Клаудио Раньери, который был отправлен в отставку на этой неделе. Также в шорт-лист входят Найджел Пирсон, работавший с «Лестером» до Раньери, и Крэйг Шекспир, который был помощником итальянца.

На данный момент «Лестер» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Также «лисы» проиграли «Севилье» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Месси поставил ультиматум руководству "Барсы". Кто должен уйти

Резцова уничтожила Акимову

Вместо перехода в "Спартак" - перевод в дубль