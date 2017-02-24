Межсезонье КПЛ. Значимые трансферы «Актобе» и «Тараза»
Казахстанские футбольные клубы продолжают усиливаться в межсезонье. Контракты с очередными легионерами подписали «Тараз» и «Актобе», передает корреспондент Vesti.kz.
«Тараз» подписал контракт с Русланом Мухаметшиным. 35-летний российский нападающий известен по выступлениям за «Рубин», «Мордовию». Предыдущий год провел в тульском «Арсенале». Однако в десяти играх голами не отметился.
Ранее таразцы заключили соглашения с Мохаммедом Диарра, Максимом Азовским, Джурахоном Бабахановым, Максимом Фещуком.
Кроме того, на просмотре находится французский форвард Умар Диаби. Прежде выступал за вторые команды испанского «Реал Сосьедада», «Шатору», а также за словацкий «Кошице», болгарский «Левски», шотландский «Гамильтон Академикал».
В то же время 31-летний защитник Антон Григорьев, игравший в прошлом году в «Таразе», а ранее в «Атырау», перешел в клуб первого российского дивизиона «Волгарь». А находившийся на просмотре у южан украинский полузащитник Николай Агапов не сумел доказать свою состоятельность тренерскому штабу.
Это касается и 31-летнего хорвата Марио Будимира, ранее тщетно пробовавшегося закрепиться в «Атырау». Прежде нападающий играл за хорватские «Хайдук», «Шибеник», кипрские АПОЭЛ, «Эносис Неон» и греческий «Панетоликос».
Что касается «Актобе», то «красно-белые»,
А вот закрепиться в составе «Ростова» сенегальцу не довелось. Основной причиной в России называли то, что игрок плохо видит, вследствие чего во время матчей использует линзы.
В конечном итоге, Папа Гуйе стал 15 новым футболистом «красно-белых» в межсезонье. Вообще, состав «Актобе» по именам впечатляет, поскольку в селекции руководство опиралось на достаточно опытных футболистов. Правда, об амбициозности команды можно будет судить после
Напомним, что футбольный сезон откроется 4 марта матчем в Алматы за Суперкубок Казахстана с участием «Кайрата» и «Астаны». Чемпионат стартует 8-го числа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter