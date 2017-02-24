Межсезонье КПЛ. Значимые трансферы «Актобе» и «Тараза»

«Тараз» подписал контракт с Русланом Мухаметшиным. 35-летний российский нападающий известен по выступлениям за «Рубин», «Мордовию». Предыдущий год провел в тульском «Арсенале». Однако в десяти играх голами не отметился.

Ранее таразцы заключили соглашения с Мохаммедом Диарра, Максимом Азовским, Джурахоном Бабахановым, Максимом Фещуком.

Кроме того, на просмотре находится французский форвард Умар Диаби. Прежде выступал за вторые команды испанского «Реал Сосьедада», «Шатору», а также за словацкий «Кошице», болгарский «Левски», шотландский «Гамильтон Академикал».

В то же время 31-летний защитник Антон Григорьев, игравший в прошлом году в «Таразе», а ранее в «Атырау», перешел в клуб первого российского дивизиона «Волгарь». А находившийся на просмотре у южан украинский полузащитник Николай Агапов не сумел доказать свою состоятельность тренерскому штабу.

Это касается и 31-летнего хорвата Марио Будимира, ранее тщетно пробовавшегося закрепиться в «Атырау». Прежде нападающий играл за хорватские «Хайдук», «Шибеник», кипрские АПОЭЛ, «Эносис Неон» и греческий «Панетоликос».

Что касается «Актобе», то «красно-белые», наконец-то, решились на подписание контракта с известным сенегальским защитником Папа Гуйе. Как известно, лучший этап карьеры центрального защитника прошел в Украине, где он играл за «Волынь», «Металлист», «Днепр». Всего в украинском чемпионате провел 191 матч, забил четыре гола, заработал 19 предупреждений и три удаления. Также на счету имеет пять за сборную своей страны.

А вот закрепиться в составе «Ростова» сенегальцу не довелось. Основной причиной в России называли то, что игрок плохо видит, вследствие чего во время матчей использует линзы.

В конечном итоге, Папа Гуйе стал 15 новым футболистом «красно-белых» в межсезонье. Вообще, состав «Актобе» по именам впечатляет, поскольку в селекции руководство опиралось на достаточно опытных футболистов. Правда, об амбициозности команды можно будет судить после пяти-шести стартовых туров. К слову, подопечные Игоря Рахаева стартуют в премьер-лиге в выездном матче против «Кайрата» 8 марта.

Напомним, что футбольный сезон откроется 4 марта матчем в Алматы за Суперкубок Казахстана с участием «Кайрата» и «Астаны». Чемпионат стартует 8-го числа.