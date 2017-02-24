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24 февраля 2017, 11:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Барселоне» признаются, что продлить контракт с Месси будет очень трудно

«Барселоне» будет очень нелегко добиться продления контракта с нападающим Лионелем Месси, передаёт AS.

Согласно информации источника, один из представителей руководства каталонского клуба сказал: «Пролонгация соглашения Месси — более сложная задача и более долгая процедура, чем думают многие».

Ранее отец футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси приезжал в Испанию, чтобы обсудить вопрос продления контракта, однако стороны не пришли к общему знаменателю, и он покинул столицу Каталонии.

Между тем руководство клуба очень надеется на то, что игрок не покинет испанский гранд, несмотря на то что некоторые европейские клубы предлагают ему головокружительные суммы.
Соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до лета 2018 года.

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