В «Барселоне» признаются, что продлить контракт с Месси будет очень трудно

Согласно информации источника, один из представителей руководства каталонского клуба сказал: «Пролонгация соглашения Месси — более сложная задача и более долгая процедура, чем думают многие».



Ранее отец футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси приезжал в Испанию, чтобы обсудить вопрос продления контракта, однако стороны не пришли к общему знаменателю, и он покинул столицу Каталонии.



Между тем руководство клуба очень надеется на то, что игрок не покинет испанский гранд, несмотря на то что некоторые европейские клубы предлагают ему головокружительные суммы.

Соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до лета 2018 года.