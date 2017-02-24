Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28879819/
24 февраля 2017, 10:17 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Балотелли дисквалифицирован за оскорбление судьи, агент обещал «отрезать игроку язык»

МОСКВА, 24 фев — Р-Спорт. Форвард «Ниццы» Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции за оскорбление судьи, агент футболиста Мино Райола пообещал «отрезать ему язык», сообщает Football Italia.

МОСКВА 24 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Форвард Ниццы <span class=error>Марио</span> Балотелли дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции за оскорбление судьи агент футболиста <span class=error>Мино</span> <span class=error>Райола</span> пообещал отрезать ему язык сообщает Football Italia. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Балотелли получил прямую красную карточку за ругань в адрес арбитра на 68-й минуте матча 26-го тура «Лорьян» — «Ницца», который прошел 18 февраля. Для скандального итальянца это третья красная карточка в текущем сезоне чемпионата Франции. Дисциплинарный комитет дисквалифицировал игрока на два матча, однако отстранение от второго матча носит условный характер — до первого проступка и попадания в поле зрения дисциплинарной комиссии.

«У меня есть решение. Я просто отрежу ему язык, в таком случае не будет больше никаких отговорок», — сказал Райола, комментируя ситуацию.

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура ранее на текущей неделе сообщил, что сигналы, которые поступают от Балотелли, нельзя назвать «положительными» с точки зрения вызова игрока в национальную команду.

18.02.2017 22:00 Зрители 10537 основной раунд: 26-й тур Stade Yves Allainmat
Лорьян 0:1 Ницца
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Бернар Казони Люсьен Фавр
Голы
25 Вилан Сиприен 15′
Составы
Бенжамен Леконт 40
Зарго Туре 5
Матье-Филипп Пейберн 15
Венсан Ле Гофф 25
Арнольд Мвуемба Макенга 7
29′ Сильвен Марво 10
Маджид Уорис 9
Эрвен Коффи 34
53′ 71′ Франсуа Беллюгу 6
Бенжамен Жанно 22
88′ Джимми Кабо 27
Альхассан Вакасо 23
67′ 78′ Бенжамен Муканджо 12
Ромен Филиппото 19
30 Йоан Кардиналь 79′
4 Поль Байс
29 Далберт
31 Бонфим Коста Сантос Данте
2 Арно Суке
5 Юнес Беланда
6 Жан Мишель Сери
25 Вилан Сиприен
9 Марио Балотелли 68′
13 Валентен Эйсерик 81′
22 Анастасиос Донис
24 Мунир Оббади 77′ 43′
20 Максим Ле Маршан
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
16 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 4
5 Угловые 1
14 Фолы 15
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Тони Шапрон (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ницца
Новости Матчи Состав Статистика
Лорьян
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский