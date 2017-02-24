Балотелли дисквалифицирован за оскорбление судьи, агент обещал «отрезать игроку язык»

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Балотелли получил прямую красную карточку за ругань в адрес арбитра на 68-й минуте матча 26-го тура «Лорьян» — «Ницца», который прошел 18 февраля. Для скандального итальянца это третья красная карточка в текущем сезоне чемпионата Франции. Дисциплинарный комитет дисквалифицировал игрока на два матча, однако отстранение от второго матча носит условный характер — до первого проступка и попадания в поле зрения дисциплинарной комиссии.

«У меня есть решение. Я просто отрежу ему язык, в таком случае не будет больше никаких отговорок», — сказал Райола, комментируя ситуацию.

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура ранее на текущей неделе сообщил, что сигналы, которые поступают от Балотелли, нельзя назвать «положительными» с точки зрения вызова игрока в национальную команду.