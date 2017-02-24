Годин вернулся к тренировкам в общей группе

Однако футболист сборной Уругвая ещё не получил разрешения врачей столичного клуба на участие в ближайшем матче 24-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».



У Година было диагностировано повреждение приводящей мышцы, которое он получил в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (1:1). В национальном первенстве подопечные Диего Симеоне встретятся с каталонской командой 26 февраля на своём поле.