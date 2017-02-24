Аллегри был готов уйти в отставку из-за конфликта с Бонуччи

В преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» стало известно, что Бонуччи не включён в заявку на игру из-за конфликта с Аллегри. Инцидент произошёл во время встречи чемпионата Италии с «Палермо». Руководство хотело ограничиться штрафом, но тренер настоял на том, что защитник должен пропустить матч ЛЧ.

В клубе пытались переубедить Аллегри, но специалист пригрозил, что если его просьба не будет удовлетворена, то он покинет команду.



Ранее итальянские СМИ распространили информацию, что руководство «Ювентуса» уже ведёт поиски нового тренера, который может сменить Массимилиано Аллегри по окончании сезона-2016/17.