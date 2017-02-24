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24 февраля 2017, 10:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бастия» условно лишена одного очка за расистские выкрики в адрес Балотелли

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции вынесла вердикт по итогам матча 21-го тура национального чемпионата между «Бастией» и «Ниццей» (1:1).

Как сообщает AFP, за скандирование фанатами хозяев поля расистских и оскорбительных выкриков в адрес нападающего Марио Балотелли. «Бастия» лишена условно одного очка.

Отмечается, что если ситуация повторится, то «Бастия» сразу потеряет очко без рассмотрения дела. Также фанатская трибуна стадиона «Арман Сезари» закрыта на три последующих матча.

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