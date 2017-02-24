«Бавария» заключила контракт с 16-летним полузащитником «Метца» Йоханссоном
Мюнхенская «Бавария» подписала долгосрочный контракт с 16-летним люксембургским полузащитником Райаном Йоханссоном, сообщает
интернет-портал Goal.
Информация была подтверждена самим футболистом и
«Я очень рад, что со следующего лета смогу играть в «Баварии», — признался в связи с этим Йоханссон.
Паулс в свою очередь сказал: «В лице Йоханссона «Бавария» приобрела очень талантливого футболиста».
В настоящее время Йоханссон защищает цвета молодёжной команды «Метца».
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