«Бавария» заключила контракт с 16-летним полузащитником «Метца» Йоханссоном

Информация была подтверждена самим футболистом и тренером-селекционером немецкого гранда Тимоном Паулсом.



«Я очень рад, что со следующего лета смогу играть в «Баварии», — признался в связи с этим Йоханссон.



Паулс в свою очередь сказал: «В лице Йоханссона «Бавария» приобрела очень талантливого футболиста».



В настоящее время Йоханссон защищает цвета молодёжной команды «Метца».