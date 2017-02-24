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24 февраля 2017, 9:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом в Международном кубке чемпионов

Мадридский «Реал» и «Барселона» перед стартом следующего сезона встретятся друг с другом в матче Международного кубка чемпионов, сообщает RAC1.

Мадридский Реал и Барселона перед стартом следующего сезона встретятся друг с другом в матче Международного кубка чемпионов сообщает RAC1. Увеличить
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Согласно информации источника, испанские гранды сыграют друг с другом 29 июля в Майами. Кроме того, в турнире примут участие и такие команды, как туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». С ними сине-гранатовые сыграют 22 и 25 июля соответственно. После этих игр каталонская команда сыграет ещё один товарищеский матч в Европе.

По итогам 23 туров чемпионата Испании «Реал» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Барселону» на 1 очко. Однако у «сливочных» одна игра в запасе.

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