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24 февраля 2017, 9:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кан не намерен занимать пост спортивного директора «Баварии»

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан в очередной раз подчеркнул, что в ближайшее время не собирается занимать административную должность в каком-либо клубе.

Кан сказал это в ответ на вопрос о том, не хотел бы он стать спортивным директором «Баварии». В настоящее время Кан является экспертом в немецкой общественной телекомпании ZDF.

«Мне очень нравится моя предпринимательская деятельность. Кроме того, я продлил контракт с ZDF до чемпионата мира 2018 года. Поэтому сейчас о клубной работе я не думаю», — цитирует Кана Bild.

Должность спортивного директора в «Баварии» остаётся вакантной, и руководство клуба ищет специалиста на этот пост.

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