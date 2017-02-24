Кан не намерен занимать пост спортивного директора «Баварии»

Кан сказал это в ответ на вопрос о том, не хотел бы он стать спортивным директором «Баварии». В настоящее время Кан является экспертом в немецкой общественной телекомпании ZDF.



«Мне очень нравится моя предпринимательская деятельность. Кроме того, я продлил контракт с ZDF до чемпионата мира 2018 года. Поэтому сейчас о клубной работе я не думаю», — цитирует Кана Bild.



Должность спортивного директора в «Баварии» остаётся вакантной, и руководство клуба ищет специалиста на этот пост.