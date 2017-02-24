«Реал» нацелился на игроков «Монако» Силву и Мбаппе

Это полузащитник Бернарду Силва и нападающий Килиан Мбаппе. Представители испанских грандов изначально следили только за выступлением Силвы, но затем их внимание привлекла и игра Мбаппе. В «Королевском клубе» считают, что по стилю он очень напоминает бывшего нападающего лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьери Анри.



По итогам 26 туров чемпионата Франции Силва сыграл в 25 матчах, став автором 6 голов и 5 результативных передач. Мбаппе в свою очередь принял участие в 18 играх, отметившись 7 голами и 5 голевыми пасами.