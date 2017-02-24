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24 февраля 2017, 9:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» нацелился на игроков «Монако» Силву и Мбаппе

Мадридский «Реал» проявляет интерес к двум футболистам «Монако», сообщает Marca.

Это полузащитник Бернарду Силва и нападающий Килиан Мбаппе. Представители испанских грандов изначально следили только за выступлением Силвы, но затем их внимание привлекла и игра Мбаппе. В «Королевском клубе» считают, что по стилю он очень напоминает бывшего нападающего лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьери Анри.

По итогам 26 туров чемпионата Франции Силва сыграл в 25 матчах, став автором 6 голов и 5 результативных передач. Мбаппе в свою очередь принял участие в 18 играх, отметившись 7 голами и 5 голевыми пасами.

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