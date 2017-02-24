На стадионе «Маракана» восстановлена подача электроэнергии

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Управляющая компания погасила задолженность за ноябрь, декабрь и январь, которая составила 1,3 млн реалов ($424,5 тысяч). Представители энергетической компании, отвечающей за поставку электроэнергии на арену, также заявили, что оргкомитет «Рио-2016» до сих пор имеет задолженность в 1,8 млн реалов ($581,5 тысяч). Отмечается, что энергетическая компания продолжает вести переговоры с оргкомитетом «Рио-2016» по поводу погашения задолженности за период олимпийских соревнований. Представители оргкомитета, в свою очередь, заявили, что долг за свет во время соревнований Олимпиады будет погашен.

Футбольный стадион «Маракана» оказался заброшен из-за отказа управляющей компании брать на себя расходы по его содержанию. В 2013 году власти штата Рио-де-Жанейро передали управление стадионом специально созданному акционерному обществу Maracana S. A., сформированному компаниями Odebrecht (95% акций) и AEG (5% акций). Срок данного контракта составляет 30 лет. Однако перед Олимпийскими играми, которые состоялись в Бразилии в августе прошлого года, содержание «Мараканы» было временно поручено оргкомитету «Рио-2016», занимавшемуся организацией соревнований.

Теперь Odebrecht отказывается принимать спортивный объект обратно под свое управление, ссылаясь на тот факт, что «Рио-2016» не выполнил часть предусмотренных работ. В минувшую пятницу судья штата Рио-де-Жанейро Фернанда Лузада вынесла решение, согласно которому этот аргумент не освобождает Maracana S. A. от выполнения обязанностей в отношении стадиона. Однако данный вердикт не является окончательным, он может быть пересмотрен вышестоящей инстанцией.

Между тем убытки Odebrecht, вызванные расходами на содержание легендарного спортивного объекта, с 2013 года составили 173 млн реалов ($53,4 млн). Руководство строительной компании пыталось расторгнуть контракт с правительством штата, вернув ему управление «Мараканой». Однако власти региона, переживающего один из самых серьезных финансовых кризисов в своей истории, также не согласились взять на себя дополнительную нагрузку.

Футбольный стадион «Маракана» является одним из наиболее известных спортивных сооружений в мире. Свое название он получил от реки Маракана, протекающей неподалеку. Однако официально с 1964 года за ним закреплено название «Стадион имени журналиста Мариу Филью» в честь известного бразильского спортивного корреспондента. В августе прошлого года на «Маракане» прошли церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр 2016 года.