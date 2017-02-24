На стадионе «Маракана» восстановлена подача электроэнергии
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. На легендарном футбольном стадионе «Маракана» в
Рио-де-Жанейро восстановлена подача электроэнергии, самый знаменитый спортивный объект Бразилии был обесточен на протяжении месяца из-за больших долгов управляющей компании за электроэнергию. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Управляющая компания погасила задолженность за ноябрь, декабрь и январь, которая составила 1,3 млн реалов ($424,5 тысяч). Представители энергетической компании, отвечающей за поставку электроэнергии на арену, также заявили, что оргкомитет «Рио-2016» до сих пор имеет задолженность в 1,8 млн реалов ($581,5 тысяч). Отмечается, что энергетическая компания продолжает вести переговоры с оргкомитетом «Рио-2016» по поводу погашения задолженности за период олимпийских соревнований. Представители оргкомитета, в свою очередь, заявили, что долг за свет во время соревнований Олимпиады будет погашен.
Футбольный стадион «Маракана» оказался заброшен
Теперь Odebrecht отказывается принимать спортивный объект обратно под свое управление, ссылаясь на тот факт, что «Рио-2016» не выполнил часть предусмотренных работ. В минувшую пятницу судья штата
Между тем убытки Odebrecht, вызванные расходами на содержание легендарного спортивного объекта, с 2013 года составили 173 млн реалов ($53,4 млн). Руководство строительной компании пыталось расторгнуть контракт с правительством штата, вернув ему управление «Мараканой». Однако власти региона, переживающего один из самых серьезных финансовых кризисов в своей истории, также не согласились взять на себя дополнительную нагрузку.
Футбольный стадион «Маракана» является одним из наиболее известных спортивных сооружений в мире. Свое название он получил от реки Маракана, протекающей неподалеку. Однако официально с 1964 года за ним закреплено название «Стадион имени журналиста Мариу Филью» в честь известного бразильского спортивного корреспондента. В августе прошлого года на «Маракане» прошли церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр 2016 года.
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