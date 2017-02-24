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24 февраля 2017, 9:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Манчини может стать новым главным тренером «Лестера»

Роберто Манчини является главным претендентом на пост наставника «Лестер Сити» после того, как руководство клуба отправило в отставку Клаудио Раньери, сообщает Football Italia.

Манчини был уволен из «Интера» за две недели до старта сезона и находится без клуба. В Англии он с 2009 по 2013 год тренировал «Манчестер Сити», а во времена карьеры игрока провёл несколько матчей за «Лестер».

После 25 туров «Лестер» занимает в турнирной таблице АПЛ 17-ю строчку и на 1 очко опережает идущий в зоне вылета «Халл Сити».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «лисы» на выезде со счётом 1:2 проиграли «Севилье».

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