Манчини может стать новым главным тренером «Лестера»

Манчини был уволен из «Интера» за две недели до старта сезона и находится без клуба. В Англии он с 2009 по 2013 год тренировал «Манчестер Сити», а во времена карьеры игрока провёл несколько матчей за «Лестер».



После 25 туров «Лестер» занимает в турнирной таблице АПЛ 17-ю строчку и на 1 очко опережает идущий в зоне вылета «Халл Сити».



В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «лисы» на выезде со счётом 1:2 проиграли «Севилье».