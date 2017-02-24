Почему «Лестер» должен вылететь из АПЛ. Навсегда

Год назад я наизусть выучил имя Вишай Шривадданапрабха. Правда, я и сейчас могу выговорить его без помощи Гугла. Теперь жалею об этом. И постараюсь его забыть.



В начале августа «Лестер» продлил контракт Раньери до 2020 года. Скажите, что это, если не кредит доверия? Продление контракта всего через год после заключения — это ведь карт-бланш, роспись под договором о безоговорочной поддержке.



После продления контракта Раньери была идиотская трансферная кампания, в результате которой стартовый состав чемпиона АПЛ стал не сильнее, а слабее по сравнению с прошлым годом. Ещё раз, чемпионская команда Раньери слабее не только по игре, а банально по именам. Виноват тренер?



После продления контракта Раньери начался сумасшедший нефарт «Лестера». Почти такой же мощный, как фарт прошлого сезона. По хорошему, если верить показателям xG (можно этого не делать, но чему тогда вообще верить?), «Лестер» должен болтаться где-то в нижней части турнирной таблицы между «Уотфордом» и «Борнмутом». То есть именно там, куда его отправляли ещё до начала сезона, исходя из силы и глубины состава и фактора игры на двух фронтах. Немного выше, чем сейчас.



После продления контракта Раньери вернулись настоящие Марез и Варди. Да, в прошлом сезоне они не были настоящими. Джейми Варди ведь 30 лет, кто-то следил за ним до того, как ему исполнилось 28? Если не считать один суперсезон в пятом дивизионе, ему на гол нужно в среднем три с половиной матча. Это включая 24 гола в прошлом сезоне. Вот это настоящий Варди, проверенный временем. Марез до прошлого сезона не забивал больше пяти голов в чемпионате и не отдавал больше пяти голевых передач. Сейчас мы видим настоящего Мареза. Прошлый сезон? Исключения. Чудо, за которое нужно поблагодарить Раньери. Вот, благодарят.

Главное. После продления контракта Раньери «Лестер» разваливается. Это правда, отговорки про нефарт и слабый состав не могут скрыть одну простую вещь: даже эта команда со всеми её проблемами может играть лучше и быть выше в таблице. «Лестер» выглядит просто беспомощно, и это вина тренера. Да, Раньери виноват. Возможно, он потерял контакт с игроками — с ним это бывает. Возможно, он запутался в поисках лучшей тактической схемы, и игроки перестали его понимать. С ним и это случается. Нельзя исключать, что сезон закончился бы для команды вылетом. И это была бы вина тренера. Всё так. Но.



То, что происходит с командой сейчас — это и есть настоящий «Лестер». То, что происходило два года назад — настоящий «Лестер». А Раньери однажды открыл шкаф и попал в Нарнию. И какая разница, сделал он это случайно или контролируя каждый шаг? Допустим, без него команда сейчас имела бы на пять очков больше. И не знала бы главного триумфа в своей истории.

Что ценнее?

Мы смеялись над шутками про пиццу и желали удачи Варди когда чемпионством ещё не пахло. В комментариях болели за «сухарь» Шмейхеля, когда «Лестер» казался выскочкой-однодневкой. То есть популярность команды связана не только с титулом. «Лестер» был не похож на другие клубы. Не был проектом. Сейчас ведь у всех проект, от Гвардиолы до Моуринью. У Раньери не было проекта, были парни, которые сами не понимали, что творят, и как у них это получается.



Может показаться, что оставить Раньери было бы сентиментально. Как бы серьёзный клуб, задачи (ха-ха), не считать же былые заслуги и прочее. Так вот, это не так. История не заканчивается сегодня, завтра или в конце сезона. Представьте, что «Лестер» вылетел вместе с Раньери. Можно ли считать это катастрофой для клуба, который всё время живёт в лифте? Ну, вылетели. Получили денег от федерации футбола, вернулись обратно. Это же не «Реал» вылетает. Грустное продолжение сказки — это тоже красивая история, а этот «Лестер» стал особенным из-за красивых историй. И должен знать им цену. Удивительно, что владельцы клуба этого не понимают. Когда ради сиюминутного результата тренера меняет «Реал», это понятно: у «Реала» каждый день — решающий. Каждый матч должен быть выигран, каждый титул — завоёван.