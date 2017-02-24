Сергей Боровский: Поражение 0:3 от «Тосно»? Считаю, что это хороший матч

Мы планировали эти матчи заранее и специально. Хотели сыграть как можно раньше: буквально два дня тренировок и игра. Все футболисты провели по полному матчу. Было массовое отравление и в игре надо было узнать, как сейчас выглядят эти игроки на фоне остальных.



В первой игре с «Локомотивом», где играл наш молодежный состав, укрепленный некоторыми игроками основы, сыгранности было мало. Плюс не лучшее функциональное состояние тех, кто после болезни. Но даже при не лучшей сыгранности, при всех недостатках стойко держались, старались и имели три стопроцентных момента, которые должны были реализовать. А в итоге в концовке пропустили гол.



Второй матч с «Тосно» очень хороший, я считаю. Особенно первый тайм до пропущенного гола. И забили чистый гол, который, почему-то, судьи не засчитали. Еще были моменты стопроцентные, включая выход 1 в 1. Но реализация… К сожалению, на фоне работы необходимой свежести, которая определяет точность выполнения технических приемов, ее не было. Комбинировали неплохо. Но гол пропустили, и на фоне работы дальше сложилось не так, как хотелось бы. Потому что когда мяч у нас, мы еще как-то двигаемся, а когда мяча нет — появляются проблемы… Но это всегда так, когда идут нагрузки, приводит слова Боровского официальный сайт «Динамо».