«Лестер» уволил Раньери. Линекер шокирован
«Лестер» прекратил сотрудничества с главным тренером Клаудио Раньери.
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— «Лестер» объявил об отставке Раньери
— Раньери возглавил команду в июле 2015-го
— «Лестер» выиграл
— После отставки итальянца главную команду на временной основе приняли Крейг Шекспир и Майк Стоуэлл.
«ЛЕСТЕР»: «УВОЛЬНЕНИЕ НЕОБХОДИМО».
Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015-го — и в дебютном сезоне привел «лис» к первой в 133-летней истории клуба победе в чемпионате. Вместе с тем итальянец без сомнений утвердился в статусе самого успешного тренера команды, отмечает
При этом результаты нового сезона на внутренней арене поставили под угрозу место «Лестера» в
— Это было самым трудным решением за те семь лет, что я нахожусь в клубе. Но мы должны защищать клубные интересы в первую очередь, даже если они идут вразрез с личными и очень сильными чувствами.
Клаудио принес выдающиеся качества в наш клуб. Мы всегда знали, что его квалифицированная работа и невероятный опыт помогут «Лестеру». Его доброта, очарование и харизма помогли клубу популяризировать свой бренд по всему миру. Мы вечно будем благодарны ему за то, чего он помог нам достигнуть.
Мы и не ждали, что фантастические подвиги прошлого сезона будут повторены в этом. С самого начала мы ставили цель сохранения места в
Вместе с Раньери клуб покидают его ассистент Паоло Бенетти и тренер по физподготовке Андре Аззалин. Руководство «Лестера» выразило им благодарность и пожелало всего наилучшего в будущем и при этом будет воздерживаться от комментариях о новых назначениях до тех пор, пока не завершит этот процесс.
ЛИНЕКЕР: «УВОЛЬНЕНИЕ НЕПРОСТИТЕЛЬНО».
— Клаудио Раньери? Уволен? Серьезно? «Дили-динь, дили-дон», игра началась, — написал на своей странице в «Твиттере» Линекер. — После всего, что Клаудио сделал для клуба, его увольнение просто необъяснимо, непростительно и невероятно грустно.
По ходу прошлого сезона острый на язык Линекер пообещал выйти в прямой эфир топовой программы Match of the Day на BBC в одних трусах, если неожиданный лидер «Лестер» станет чемпионом.
В прошлом сезоне 65-летний Раньери привел «лис» к первому чемпионскому титулу в истории команды. По итогам 2016 года итальянский специалист был назван лучшим тренером мира по версии УЕФА, а до этого получил звание лучшего тренера чемпионата Англии сезона-2015/16. Также в 2016-м наставник был введен в Зал славы футбола Италии.
После 25 туров чемпионата-2016/17 «лисы» занимают 17-е место, в одном очке от зоны вылета. Ранее подопечные Раньери прекратили выступления в Кубке лиги, проиграв «Челси» (2:4 д.в.), а 18 февраля вылетели из Кубка Англии, уступив «Миллуолл» (0:1). Также команда Раньери в среду уступила в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилье» (1:2).
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