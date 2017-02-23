«Лестер» уволил Раньери. Линекер шокирован

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— «Лестер» объявил об отставке Раньери

— Раньери возглавил команду в июле 2015-го

— «Лестер» выиграл премьер-лигу в первом сезоне под началом итальянца

— После отставки итальянца главную команду на временной основе приняли Крейг Шекспир и Майк Стоуэлл.

«ЛЕСТЕР»: «УВОЛЬНЕНИЕ НЕОБХОДИМО».

Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015-го — и в дебютном сезоне привел «лис» к первой в 133-летней истории клуба победе в чемпионате. Вместе с тем итальянец без сомнений утвердился в статусе самого успешного тренера команды, отмечает пресс-служба клуба из Лестера.

При этом результаты нового сезона на внутренней арене поставили под угрозу место «Лестера» в премьер-лиге. В связи с чем руководство «лис» пришло к решению, что смена рулевого, несмотря на всю болезненность, является необходимостью и соответствует интересам клуба, подчеркивает его пресс-служба.

Вице-президент «Лестера» Айяватт Шриваддханапрабха, сын владельца «лис» и тайского миллиардера Вишая, по этому поводу заметил:

— Это было самым трудным решением за те семь лет, что я нахожусь в клубе. Но мы должны защищать клубные интересы в первую очередь, даже если они идут вразрез с личными и очень сильными чувствами.

Клаудио принес выдающиеся качества в наш клуб. Мы всегда знали, что его квалифицированная работа и невероятный опыт помогут «Лестеру». Его доброта, очарование и харизма помогли клубу популяризировать свой бренд по всему миру. Мы вечно будем благодарны ему за то, чего он помог нам достигнуть.

Мы и не ждали, что фантастические подвиги прошлого сезона будут повторены в этом. С самого начала мы ставили цель сохранения места в премьер-лиге. Но теперь мы в борьбе за свое место, и мы чувствуем, что это изменение необходимо для того, чтобы увеличить свои шансы в финальном отрезке сезона.

Вместе с Раньери клуб покидают его ассистент Паоло Бенетти и тренер по физподготовке Андре Аззалин. Руководство «Лестера» выразило им благодарность и пожелало всего наилучшего в будущем и при этом будет воздерживаться от комментариях о новых назначениях до тех пор, пока не завершит этот процесс.

ЛИНЕКЕР: «УВОЛЬНЕНИЕ НЕПРОСТИТЕЛЬНО».

Экс-нападающий «Лестера» и популярный телеведущий Гари Линекер с грустью отреагировал на новость об увольнении главного тренера «лис» Клаудио Раньери. Линекер процитировал итальянца, который в прошлом сезоне описал игру нападающего Синдзи Окадзаки фразой «дили-динь, дили-дон».

— Клаудио Раньери? Уволен? Серьезно? «Дили-динь, дили-дон», игра началась, — написал на своей странице в «Твиттере» Линекер. — После всего, что Клаудио сделал для клуба, его увольнение просто необъяснимо, непростительно и невероятно грустно.

По ходу прошлого сезона острый на язык Линекер пообещал выйти в прямой эфир топовой программы Match of the Day на BBC в одних трусах, если неожиданный лидер «Лестер» станет чемпионом. Экс-капитан сборной Англии сдержал обещание после первого тура нового чемпионата, а перед этим в мае принял участие в награждение сенсационных триумфаторов. Неудачи «лис» в новом сезоне эксперт нередко комментировал весьма саркастически. И вдобавок пообещал еще более экстравагантное появление на телеэкране в случае повторения успеха командой из Лестера: совершенно голым и на голове, в то время как соведущие, легенды Алан Ширер и Иан Райт будут бить его палкой. Впрочем, уже в ближайшем туре успех «Челси» лишит «Лестер» даже теоретических шансов защитить титул и организовать подобный вариант выхода в эфир для Линекера.

В прошлом сезоне 65-летний Раньери привел «лис» к первому чемпионскому титулу в истории команды. По итогам 2016 года итальянский специалист был назван лучшим тренером мира по версии УЕФА, а до этого получил звание лучшего тренера чемпионата Англии сезона-2015/16. Также в 2016-м наставник был введен в Зал славы футбола Италии.

После 25 туров чемпионата-2016/17 «лисы» занимают 17-е место, в одном очке от зоны вылета. Ранее подопечные Раньери прекратили выступления в Кубке лиги, проиграв «Челси» (2:4 д.в.), а 18 февраля вылетели из Кубка Англии, уступив «Миллуолл» (0:1). Также команда Раньери в среду уступила в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилье» (1:2).