Кахабер Цхададзе: Благодарен ребятам, что проделали такую работу

«Очень хорошая игра, высокий темп, матч был насыщен борьбой. Очень доволен, что у нас был такой спарринг. Когда играем с такими командами, то видим все наши минусы. В целом, очень доволен. Благодарен ребятам, что проделали такую работу в последний день сборов, хотя психологически все устали. Забили прекрасный гол, могли забить еще, многое не реализовали, а в обороне сыграли надежно и самоотверженно. Закончили подготовку в Турции, сейчас нужно несколько дней хорошо отдохнуть и подготовиться к Суперкубку в домашних условиях, — приводит слова Цхададзе пресс-служба алматинского клуба.