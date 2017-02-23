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23 февраля 2017, 23:54 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Кахабер Цхададзе: Благодарен ребятам, что проделали такую работу

Главный тренер алматинского «Кайрата» Кахабер Цхададзе прокомментировал товарищескую игру с самарскими «Крыльями Советов» — 1:0.

«Очень хорошая игра, высокий темп, матч был насыщен борьбой. Очень доволен, что у нас был такой спарринг. Когда играем с такими командами, то видим все наши минусы. В целом, очень доволен. Благодарен ребятам, что проделали такую работу в последний день сборов, хотя психологически все устали. Забили прекрасный гол, могли забить еще, многое не реализовали, а в обороне сыграли надежно и самоотверженно. Закончили подготовку в Турции, сейчас нужно несколько дней хорошо отдохнуть и подготовиться к Суперкубку в домашних условиях, — приводит слова Цхададзе пресс-служба алматинского клуба.

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