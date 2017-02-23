Арбитражная комиссия CBF приняла решение об использовании зеленой карточки
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Арбитражная комиссия Бразильской конфедерации футбола (CBF) приняла решение об использовании зеленой карточки, сообщает As.
Карточка будет использоваться в матчах Кубка Верди-2017 (дословно переводится как «Зеленый кубок») — одном из трех клубных кубковых турниров Бразилии. Зеленая карточка будет показываться арбитром за честную игру, что потом будет отражено в протоколе матча.
Идея с зеленой карточкой возникла в 2016 году и была одобрена ФИФА. Идею у себя уже реализовала итальянская серия Б.
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