Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28877828/
23 февраля 2017, 23:17 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Арбитражная комиссия CBF приняла решение об использовании зеленой карточки

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Арбитражная комиссия Бразильской конфедерации футбола (CBF) приняла решение об использовании зеленой карточки, сообщает As.

Карточка будет использоваться в матчах Кубка Верди-2017 (дословно переводится как «Зеленый кубок») — одном из трех клубных кубковых турниров Бразилии. Зеленая карточка будет показываться арбитром за честную игру, что потом будет отражено в протоколе матча.

Идея с зеленой карточкой возникла в 2016 году и была одобрена ФИФА. Идею у себя уже реализовала итальянская серия Б.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский