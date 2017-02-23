«Лестер» подтвердил отставку Раньери

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Руководство «лис» приняло решение расстаться со специалистом после поражения от «Севильи» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.