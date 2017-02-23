«Лестер» подтвердил отставку Раньери
Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери отправлен в отставку, информирует официальный сайт «лис».
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Руководство «лис» приняло решение расстаться со специалистом после поражения от «Севильи» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сейчас «Лестер» занимает 17-е место в турнирной таблице
Слухи о возможном увольнении Раньери начали появляться в первой половине февраля, но тогда «Лестер» официально объявил, что продолжает доверять тренеру, который привёл команду к сенсационной победе в
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