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23 февраля 2017, 23:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер» подтвердил отставку Раньери

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери отправлен в отставку, информирует официальный сайт «лис».

Главный тренер <span class=error>Лестер</span> Сити <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> отправлен в отставку информирует официальный сайт лис. Увеличить
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Руководство «лис» приняло решение расстаться со специалистом после поражения от «Севильи» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сейчас «Лестер» занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, и команда рискует вылететь в Чемпионшип. Представители клуба отказываются от комментариев.

Слухи о возможном увольнении Раньери начали появляться в первой половине февраля, но тогда «Лестер» официально объявил, что продолжает доверять тренеру, который привёл команду к сенсационной победе в Премьер-лиге в сезоне-2016/17.

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