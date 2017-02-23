Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28877682/
23 февраля 2017, 22:49 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Нападающего «Реала» Бензема оштрафуют за фотографию с игуаной

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема попал в скандальную ситуацию, сообщает AS.

Во время своего отпуска в декабре футболист «сливочных» посетил Национальный парк Мартиники, сделал фотографию с игуаной и выложил ее в своих соцсетях.

Снимок был замечен властями Мартиники, которые обвинили игрока в нарушении закона. Игуана, с который сфотографировался форвард «Реала», находится под защитой в этой стране, так как является вымирающим видом, и фотографироваться с ней запрещено. Таким образом, Кариму придется заплатить штраф за нарушение закона.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости